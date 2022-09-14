Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Ему было 68 лет

Скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет.

О смерти Сунгоркина сообщается на сайте газеты. В Telegram-канале издания уточняется, что он скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции.

"Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - говорится в сообщении.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении медиаменеджера пишет, что причиной смерти стал инсульт.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Журналистикой стал заниматься с 1976 года. С 1981 по 1985 годы был собственным корреспондентом газеты "Советская Россия". С 1985 начал работать в "Комсомольской правде", где прошел путь от заместителя редактора отдела рабочей молодёжи до главного редактора.

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