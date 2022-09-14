ВСУ стягивают силы на линии соприкосновения в Запорожье

Союзные силы усиливают оборону

В ДНР четыре мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Снаряд попал в многоквартирный дом в посёлке Гольмовский. Под огнём также Донецк, Ясиноватая, Макеевка и Докучаевск. Из американской РСЗО HIMARS бьют и по Луганской республике. Союзные войска уничтожают позиции и командные пункты националистов. Цели на дальних расстояниях поражают из ракетных комплексов "Искандер".

Крупные скопления сил противника, склады боеприпасов и командные пункты уничтожают высокоточным оружием, круглосуточно. Например, комплексы "Искандер" могут производить удар с расстояния в 500 километров. Ракета практически неуязвима для ПВО. Цель может быть и подвижной, например, колонна техники. Расчет "Искандера", получив координаты, мгновенно выдвигается на позиции, развертывание комплекса происходит за считанные минуты.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского десанта. Спецназ ВСУ пытался высадиться в районе атомной станции. Вертолеты Ка-52 получили сообщения, находясь на боевом дежурстве. Обнаруженную на Днепре баржу поразили двумя точными попаданиями.

Вдоль Запорожской линии соприкосновения ВСУ ведут разведку позиций союзных сил. Украина стягивает резервы и тяжелую артиллерию.

"Это не просто перемещение пар орудий М777, тяжелой артиллерии западного образца, которые поставляются режиму Зеленского, и систем залпового огня типа HIMARS, "Град", "Ураган" к линии боевого соприкосновения, но и переброска резервов, переброска снабжения", - сообщил Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области.

Под прицелом украинской артиллерии – атомная станция, крупнейшая на Украине ТЭС в Энергодаре, а еще культурные объекты, например, усадьба Попова в Васильевке. Это одна из главных достопримечательностей Запорожской области. Династия Поповых разбила здесь обширные сады и виноградника, открыла картинную галерею. Тут появились метео- и электростанции, а позже и обсерватория. Замок стал местом притяжения и развития не только Васильевки, а всей Запорожской области. Но при Украине даже краеведческий музей был нужен постольку поскольку. Бывший директор выращивал овощи в теплице, разбитой прямо на территории замка. А здание каретного двора отдали под интернат, который ВСУ, отступая, попытались уничтожить.

Замок устоял, а вот экспозиции заметно поредели. В большинстве залов только голые стены. Отступая, украинские военные и бывшее руководство музея вывезли самые ценные экспонаты: картины, археологические находки, ценности династии Поповых.

По сообщениям в украинских соцсетях, Киселевка уже несколько раз переходила под контроль Киева. На самом деле союзные силы на этом направлении отбили все атаки противника и теперь показывают трофеи. Союзные силы продолжают выдавливать ВСУ из населенных пунктов Донбасса. Штурмовые группы поддерживает артиллерия. В районе Песок идет контрбатарейная работа. На Авдеевском направлении работают "Грады".

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин. "ТВ Центр", Запорожская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"