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Собянин рассказал о сервисе, который облегчит москвичам поиск своих предков

11:56
  • среда
  • 14 сентября 2022

Сервис будет предназначен для поиска сведений о жителях Москвы и Московской губернии

Правительство Москвы и компания "Яндекс" в ближайшее время откроют совместную платформу по распознаванию рукописных архивных документов. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Сервис будет предназначен для поиска сведений о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года. Нейросеть, действующая на основе технологий искусственного интеллекта, переведёт архивные документы в машиночитаемый формат. Достаточно будет вбить в поисковую строку имя предка, и система выдаст все упоминания о нём. Сбор сведений займёт считанные минуты, а вероятность ошибок и неточностей будет сведена к минимуму.

"В "Моей семье" выложено около 700 тыс. страниц, охватывающих период со второй четверти XVIII века до 1860-х годов, с указанием возраста и местожительства членов семьи. Итого – более 7,1 млн страниц архивных документов, незаменимых для поиска сведений о предках и составления генеалогического древа семьи. При этом количество материалов растет на 50-70 тысяч страниц в месяц", - написал Собянин.

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