Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Рамиля Мингалимова

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз
Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Рамиля Мингалимова. Его историю мы рассказывали накануне.
За прошедшие сутки удалось собрать более полутора миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё около 650 тысяч. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Рамиль уже прошёл химиотерапию и теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. А перед этим необходимо провести специализированную терапию, чтобы добиться устойчивой ремиссии.
Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.
Реквизиты:
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Рамиля Мингалимова, программа 1480Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"