Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Рамиля Мингалимова

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Рамиля Мингалимова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более полутора миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё около 650 тысяч. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Рамиль уже прошёл химиотерапию и теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. А перед этим необходимо провести специализированную терапию, чтобы добиться устойчивой ремиссии.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Рамиля Мингалимова, программа 1480

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