Боррель сравнил антироссийские санкции с диетой: "Постепенно будет эффект"

Он призвал не бросать санкции, чтобы "килограммы не вернулись"

"Диета для потери веса" - именно такими словами глава дипломатии ЕС пытается убедить европейцев в необходимости терпеть удар от антироссийских санкций. Однако, судя по регулярным акциям протеста, всё больше граждан такой подход не разделяют. Финансовый кризис всё сильнее ощущается и в США. Но президент Байден предпочитает отшучиваться.

Украина требует всё новых доз западного оружия. Германия, которая почти исчерпала свои запасы вооружения, теперь кивает в сторону других стран. Те не возражают избавиться от излишков ещё советской военной техники. Но и она не доходит до фронта. В эфире американского шоу Такера Карслона подняли эту тему.

"Они отчаянно пытаются отвоевать территорию, в то время как русские не уделяют внимания территории, они настроены на полное уничтожение украинских сил. И имейте ввиду, что когда новое вооружение появляется, то только 30% доходит до украинцев, а остальное исчезает в океане коррупции", - говорит полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны США.

Эксперты считают, что скоро снабжать Киев военной техникой смогут только США. Пентагон не скрывает, что контактирует с Киевом на разных уровнях. По данным New York Times, с самого начала спецоперации Вашингтон предоставляет Украине не только оружие, но и развединформацию о командных пунктах, складах и других ключевых узлах российской армии.

А вот решимость Европы в отношении поддержки Киева сейчас серьезно подломил энергетический кризис. Но глава евродипломатии Жозеп Боррель упорно призывает страны сохранять санкционное давление на Россию.

"Санкции - это как диета для потери веса. Результат не достигается на следующий день. Надо принимать меры, и постепенно будет эффект. Но если все резко бросить, то килограммы могут вернуться", - заявил Боррель.

Правда, проблемы с экономическим здоровьем после такой диеты, уже ощутили многие страны. Из-за скачка цен на энергоресурсы люди вынуждены сводить концы с концами. Огромные счета за электроэнергию – это только вершина айсберга. Упаковка обычной гречки в Латвии сейчас стоит 7 евро. Это примерно 430 рублей. В Риге растет спрос на регуляторы температуры. А в Нидерландах людям раздают таймеры и просят успевать принимать душ за 5 минут. В пригороде Лондона уже стали появляться боксы, в которых волонтеры просят жертвовать малоимущим деньги, обувь и одежду. А в стране еще 10-дневный траур по королеве. Развлекательные заведения, кафе и рестораны, которые и так находятся на грани, приказано закрыть.

"Она была прекрасной женщиной и прожила отличную жизнь. Почему же мы должны сейчас закрывать магазины, отменять соревнования? У нас тут экономический кризис вообще-то. Зачем все закрывать, когда нужно зарабатывать на жизнь, и это ради той, у кого очень много денег и кому принадлежит почти вся наша земля?" – возмущается бизнес.

Решить вопрос с экономическим кризисом Европа планировала путем введения потолка цен на российский газ. Впрочем, от идеи отказались. Ведь тогда нужно было бы вводить ограничения и к другим поставщикам. Например, той же Норвегии, которая в этой ситуации подняла цены на топливо. Пока от сокращения поставок российского топлива - выигрывают только США, считает Washington Post.

"Если Россия продолжит продавать нефть на мировые рынки и только сократит экспорт газа в Европу, это могло бы помочь США. Фирмам, добывающим природный газ", - пишет газета.

Впрочем, США сейчас тоже переживают нелегкие времена. Инфляция обвалила акции компаний, в магазинах цены ползут вверх. Но президент страны этого не замечает или замечать не хочет.

— Беспокоитесь ли вы из-за инфляции?

— Нет, не беспокоюсь.

После этого интервью в своём выступлении Байден попытался развить тему успеха в борьбе с инфляцией. Но телеканал Fox News прервал трансляцию, чтобы сообщить о рекордном падении индекса Dow Jones.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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