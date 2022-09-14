Китай готовится к приходу тайфуна "Муйфа"

Он уже прошел по Японии

На восточном побережье Китая эвакуируют жителей, отменяют авиарейсы, остановлено движение поездов. Объявлен наивысший уровень опасности, так готовятся к приближению разрушительного тайфуна. Шторм зародился в районе Филиппин и уже прошёл по Японии.

Небольшой остров Исигаки первым принял удар тайфуна "Муйфа". Ветер с порывами до 60 метров в секунду вырывает с корнями высокие деревья, перекрывая движение по трассам, ломает столбы и крушит металлические конструкции. Высота волн у побережья – около 10 метров.

Улицы пустынны, люди пережидают непогоду в домах. За сутки в префектуре Окинава выпало не менее 250 миллиметров осадков. Местные власти предупреждают об угрозе оползней и выходе рек из берегов. Тайфун "Муйфа" (в переводе с японского - "Цветок сливы") образовался в Тихом океане в районе Филиппин. Он движется на северо-запад и вслед за Японией сегодня должен достигнуть восточного Китая . Там с начала недели в гавань возвращаются караваны кораблей и катеров.

Центральное метеорологическое управление Китая впервые в этом году объявило наивысший красный уровень опасности. В провинции Чжэцзян идет эвакуация жителей. Власти распорядились закрыть предприятия на побережье и вывезти персонал в безопасные районы. Не работают школы. В шанхайском аэропорту Пудун отменили сотни рейсов. Остановлено и движение поездов. Специалисты экстренно укрепляют линии электропередачи.

По прогнозам синоптиков, тайфун "Муйфа" ослабеет до так называемой тропической депрессии к субботе. Это означает, на Приморье вихрь с ураганным ветром не обрушится, но к выходным принесет на Дальний Восток России проливные дожди.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"