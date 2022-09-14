Брюссель представил план по борьбе с ростом цен на электричество

Ожидается, что он принесет 140 млрд евро

Еврокомиссия разработала план мер по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом в среду, 14 сентября, рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнила политик, план объединяет предложения и инициативы, способные принести 140 млрд евро, поскольку "миллионы европейцев нуждаются в поддержке для оплаты счетов за электроэнергию".

Фоон дер Ляйен отметила, что некоторые компании производят электроэнергию по низким ценам и получают большую прибыль. Еврокомиссия предлагает ограничить их доходы, что позволит собрать более 140 млрд евро.

Глава ЕК заверила, что предлагаемый план разделит образование цен на электричество из традиционных и альтернативных источников и обеспечит глубокое реформирование европейского рынка электроэнергии, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз склонился к отказу от введения ограничения цен на российский газ — проект документа Еврокомиссии с предложениями по борьбе с ростом цен на энергию не содержит такую меру. Вместо этого будет предложен налог на высокие прибыли топливно-энергетических компаний.

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