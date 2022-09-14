В России с коронавирусом госпитализирован 4481 человек

Скончались 98 пациентов

За сутки в России госпитализирован 4481 заболевший коронавирусом. Об этом в среду, 14 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 51735 новых случаев заражения. Выздоровел за сутки 50251 человек, скончались 98 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 8610 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 338. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3623 человека, в Московской области – 1660.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20208878 случаев заболевания, зарегистрировано 385628 летальных исходов.

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