Песков опроверг слухи о соглашении с Украиной по НАТО

Оно якобы было заключено в начале российской спецоперации

Сообщения о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было".

Сообщения о якобы заключенном соглашении с Украиной о ее отказе от вступления в НАТО — "это совершенно неверная информация", цитирует Пескова Reuters.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией о прекращении боевых действий в настоящее время невыгоден и для Украины, и для Евросоюза. Поскольку "Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики", Киеву и Брюсселю это невыгодно, отметил чиновник.

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