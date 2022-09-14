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Песков опроверг слухи о соглашении с Украиной по НАТО

11:39
  • среда
  • 14 сентября 2022

Оно якобы было заключено в начале российской спецоперации

Сообщения о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было".

Сообщения о якобы заключенном соглашении с Украиной о ее отказе от вступления в НАТО — "это совершенно неверная информация", цитирует Пескова Reuters.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией о прекращении боевых действий в настоящее время невыгоден и для Украины, и для Евросоюза. Поскольку "Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики", Киеву и Брюсселю это невыгодно, отметил чиновник.

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