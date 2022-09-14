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В Москве стартовала просветительская акция "В первом ряду"

11:58
  • среда
  • 14 сентября 2022

Она организована российским обществом "Знание"

В Москве сегодня стартовала просветительская акция "В первом ряду", посвящённая театральному искусству. Она организована российским обществом "Знание" и пройдёт во всех федеральных округах.

В течение месяца молодёжь будут знакомить с историей, традициями и достижениями отечественного театра. Покажут, как появляются на свет постановки разных жанров, создаются декорации и костюмы, что происходит на репетициях и какие навыки нужны актёрам для успеха на сцене.

"Для кого-то это будет просто энергия для того, чтобы развиваться в самых разных направлениях. Для кого-то это будет возможность поверить в себя и реализоваться в театральном искусстве. Для кого-то это просто возможность понять, что театр это не скучно, а очень даже интересно и актуально, и многие вернутся сюда уже не на мастер-класс, а на спектакль", - сообщил Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание".

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Акция "В первом ряду"
Акция "В первом ряду"
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