Житель Приморья отбился табуреткой от напавшего на него леопарда

Это первый случай нападения дальневосточного леопарда на человека

В Приморье дальневосточный леопард напал на человека. Впервые за всю историю наблюдений за этим редким животным. Это произошло утром во дворе частного дома под Уссурийском. Мужчине повезло - он сумел отбиться от хищника. Зверя сейчас пытаются отловить.

Дальневосточный леопард делает стремительный прыжок, но стекло всё-таки не разбивает. Это и спасло жителей поселка Красный Яр. О том, что во дворе непрошеные гости, Сергея оповестила его собака. Около семи утра Атос стал сильно лаять. Хозяин вышел посмотреть, и внезапно на него выбежал леопард.

- Вот отсюда побежал и прям на меня начал бросаться

- Прямо на вас?

- Да.

Сергей попытался укрыться в доме, но споткнулся на крыльце и упал. Хищник напал снова. Мужчина стал отбиваться от зверя тем, что попалось под руку.

- Вот здесь стояла табуретка и я несколько раз ей ударил

Но даже после этого леопард не успокоился. Сергей - охотник, повадки зверей знает и сразу понял, что дикая кошка готовится к прыжку.

- Я схватил черенок и первый раз промахнулся, а второй раз всё-таки попал в солнечное сплетение, и она убежала.

Хищник спрятался за машиной. А Сергей забежал домой, где все это время находилась его жена. Позвали соседей, вызвали скорую и охотнадзор. Услышав голоса, леопард решил запрыгнуть на веранду.

В схватке с леопардом Сергей отделался ушибом руки. Собака тоже не пострадала. Но остался страх, что хищник может вернуться.

На территории дома леопард был около часа. После нескольких попыток нападения он все-таки скрылся: выбежал через забор и ушел, предположительно, в лес. Леопард оставил после себя улики. Шерсть, разводы грязи на окне, но главное - следы. Хищник дал о себе знать ещё накануне вечером. Дикую кошку заметили жители поселка.

Дальневосточный леопард занесён в Красную книгу. Их популяция насчитывает 121 особь. И за всю историю наблюдений это первый случай, когда пятнистый хищник проявил такую агрессию к человеку. Специалисты предполагают, что животное не здорово.

"Мы предполагаем, что это самка. Мы думаем, что у нее бешенство", - говорит Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда"

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" и охотнадзора будут вести в поселке круглосуточное дежурство. Буйную дикую кошку решено отловить. Основные поиски начнут в темное время суток. Затем хищника планируют поместить в центр реабилитации.

Ольга Скрипникова Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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