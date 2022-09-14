Дело против Асмус о дискредитации армии прекратили

Состав преступления не найден

Тверской суд Москвы отменил административное производство по делу актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии.

"Производство по делу в отношении Асмус прекратить", - огласил решение судья (цитата по ТАСС).

Производство прекращено в связи с отсутствием состава преступления и многочисленными нарушениями со стороны органов дознания.

О том, что на Асмус завели дело о дискредитации ВС России стало известно 31 августа. Ей грозил штраф в размере 50 000 рублей.

В феврале 2022 года артистка опубликовала в соцсети пост с изображением черного квадрата и подписью "Страх и боль. Молю, остановите все это". Адвокат Асмус напомнил, что административная ответственность за дискредитацию действий ВС России была введена в марте.

"Этой публикации на сегодняшний день не существует, доказать ее существование не представляется возможным", - цитирует слова Владимира Ляховского "Коммерсант".

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