Власти Запорожья подтвердили прекращение обстрелов АЭС со стороны ВСУ

Ударов по ядерному объекту сейчас не наносят

Вооруженные силы Украины прекратили наносить удары по Запорожской АЭС после остановки последнего работавшего энергоблока. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий уточнил, что фиксируются только локальные обстрелы, при этом "ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре мы не видим, обстрелов нет, дронов тоже не видим, которые были раньше в большом количестве".

По самой станции удары не наносятся, "противник не высаживается, не обстреливает", заявил чиновник.

На самой Запорожской АЭС реакторы заглушены, идет процедура штатного обеспечения станции, работают дизельные генераторы, ЛЭП восстанавливается, цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что фиксируется концентрация украинской тяжелой военной техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле.

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