ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Запорожья подтвердили прекращение обстрелов АЭС со стороны ВСУ

12:04
  • среда
  • 14 сентября 2022

Ударов по ядерному объекту сейчас не наносят

Вооруженные силы Украины прекратили наносить удары по Запорожской АЭС после остановки последнего работавшего энергоблока. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Киев перебросил ракетное вооружение и артиллерию в район ЗАЭС

Балицкий уточнил, что фиксируются только локальные обстрелы, при этом "ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре мы не видим, обстрелов нет, дронов тоже не видим, которые были раньше в большом количестве".

По самой станции удары не наносятся, "противник не высаживается, не обстреливает", заявил чиновник.

На самой Запорожской АЭС реакторы заглушены, идет процедура штатного обеспечения станции, работают дизельные генераторы, ЛЭП восстанавливается, цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что фиксируется концентрация украинской тяжелой военной техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.