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В Госдуме опровергли ужесточение наказания для иноагентов

12:21
  • среда
  • 14 сентября 2022

Соответствующий законопроект проходит обсуждение

Законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иностранных агентах не предусматривает ужесточение наказания в таких случаях. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал председатель думского комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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Парламентарий подчеркнул, что санкции за нарушение иноагентами законодательства не меняются. Речь идет о расширении диспозиционной части норм, "охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности".

Пискарев также рассказал, что уже поступили отзывы на данный законопроект. Верховный суд поддержал его без замечаний, федеральное правительство поддержало законопроект, но высказало ряд замечаний, цитирует депутата ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В документе определены понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники", а также виды деятельности, в том числе формы политической деятельности.

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