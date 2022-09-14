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В подмосковной квартире нашли ребенка с телами умерших родителей

12:35
  • среда
  • 14 сентября 2022

Девочку передадут под опеку старшей сестры

Следственный комитет начал проверку после того, как в квартире в подмосковном Раменском обнаружили шестилетнюю девочку с телами умерших родителей.
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Инцидент произошел в квартире по улице Десантная. Ребенок просидел в квартире с мертвыми родителями несколько дней. На телах 46-летней женщины и 42-летнего мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти.

Сейчас девочка находится в больнице. Врачи поставили ей диагноз обезвоживание. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает. Власти решают вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре.

"Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это как можно скорее", - сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Причина смерти родителей выясняется, назначены судебно-медицинские экспертизы. По данным СМИ, они могли отравиться наркотиками. Семья не стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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