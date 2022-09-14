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Папа римский подчеркнул необходимость встречи с главой РПЦ

12:41
  • среда
  • 14 сентября 2022

В РПЦ разделяют это мнение

Глава Римско-католической церкви Франциск cчитает необходимой встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
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В РПЦ отметили, что встреча двух религиозных лидеров, представляющих значительное число верующих во всем мире, должна способствовать укреплению межрелигиозного диалога и взаимоотношений между христианами.

Однако место и время возможной встречи двух религиозных лидеров, а также другие детали еще не обсуждали, отметил митрополит, подчеркнув, что "есть возможность встречи".

Наиболее важен результат, нужно послание, документ, как это было в Гаване после первой встречи Франциска и Кирилла, цитирует представителя РПЦ ТАСС.

Ранее папа римский выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре. После этого понтифик отмечал, что мог бы приехать в Москву, чтобы посодействовать в урегулировании конфликта с Киевом.

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