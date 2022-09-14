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Кабмин выделит 100 млрд рублей на развитие квантовых технологий

12:56
  • среда
  • 14 сентября 2022

Средства направят до 2025 года

На развитие отечественных квантовых технологий до 2025 года из федерального бюджета планируется направить не менее 100 млрд рублей. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал замглавы федерального правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления".
Между вице-премьерами распределили высокотехнологичные направления

Как отметил Чернышенко, России предстоит на порядок уменьшить время разработки по многим направлениям прикладных исследований за счет тех технологий, которые создаются прежде всего в медицине, разработке новых материалов, прогнозировании погодных явлений.

По словам вице-премьера, несмотря на высокие позиции России в развитии квантовых вычислений, еще многое предстоит сделать для обеспечения мирового лидерства по данному направлению, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности технологического суверенитета. Российский лидер отметил, что в условиях санкций из России "уходят некоторые компании и уносят с собой технологии", однако это "заставляет нас шевелиться".

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