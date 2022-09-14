Кабмин выделит 100 млрд рублей на развитие квантовых технологий

Средства направят до 2025 года

На развитие отечественных квантовых технологий до 2025 года из федерального бюджета планируется направить не менее 100 млрд рублей. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал замглавы федерального правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления".

Как отметил Чернышенко, России предстоит на порядок уменьшить время разработки по многим направлениям прикладных исследований за счет тех технологий, которые создаются прежде всего в медицине, разработке новых материалов, прогнозировании погодных явлений.

По словам вице-премьера, несмотря на высокие позиции России в развитии квантовых вычислений, еще многое предстоит сделать для обеспечения мирового лидерства по данному направлению, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности технологического суверенитета. Российский лидер отметил, что в условиях санкций из России "уходят некоторые компании и уносят с собой технологии", однако это "заставляет нас шевелиться".

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