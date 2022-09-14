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В Мончегорске загорелся цех Кольской ГМК

13:11
  • среда
  • 14 сентября 2022

На место выехала специальная лаборатория

В цехе на заводе Кольской горно-металлургической компании (входит в "Норникель") в городе Мончегорск произошел пожар.

ЧП произошло на Никелевом шоссе. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Спасатели принимают все меры для нераспространения огня на соседние здания.

По информации главного управления регионального МЧС, пострадавших нет. Рабочие и персонал были выведены на безопасное расстояние от пожара.

К месту пожара выехала мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки, передает РИА Новости.

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