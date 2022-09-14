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"Может, одумаются": Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

13:18
  • среда
  • 14 сентября 2022

Белоруссия поможет, пообещал глава государства

Белоруссия не даст Европе замерзнуть и поможет "нашим братьям". Такое заявление в среду, 14 сентября, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко отказался "уходить из Евросоюза"

Глава государства записал видеоролик, в котором он колет дрова. При этом политик заявил, что Европе не приходится сейчас выбирать – елки или какие-то дрова, "главное – чтобы было тепло".

При этом Лукашенко призвал подумать над механизмами помощи, "чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи". Президент Белоруссии отметил, что "это наши соседи, может, одумаются", сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее Лукашенко заявил, что рад введенным западными государствами санкциям, потому что "наконец-то мы будем работать с Россией так, как должны". Белорусский лидер отметил, что прежде страны "не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь — пожалуйста, теперь в рублях".

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