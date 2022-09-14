ВСУ потеряли более 150 человек при попытке наступления под Николаевом

Наступление сорвалось

Вооруженные силы Украины на Николаевско-Криворожском направлении потеряли за сутки еще 150 человек.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наступательные действия ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области безуспешны.

"Уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих", - констатировали в Минобороны.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам войск Украины на всех операционных направлениях ведения боевых действий, подчеркнул Конашенков.

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