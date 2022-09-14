Кремль констатировал сохранение напряженности между Арменией и Азербайджаном

Москва выступает одной из сторон договоренностей между Баку и Ереваном

На армяно-азербайджанской границе "однозначно" сохраняется напряженность. Так в среду, 14 сентября, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил о принятом накануне решении, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем. Пока миссия не прибыла в пункт назначения.

По словам Пескова, по результатам "они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Организация договора о коллективной безопасности направляет в Армению миссию для оценки ситуации в зоне конфликта с Азербайджаном. Президент России Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах, которые предпринимает Москва для деэскалации конфликта.

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