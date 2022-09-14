Собянин осмотрел строящуюся школу с детским садом в ТиНАО

Дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей, отметил мэр

В Новомосковском округе столицы идёт строительство образовательного комплекса. Площадку в среду посетил Сергей Собянин.

В поселении Десёновское возводят детский сад и школу на тысячу учеников. Мэр подчеркнул, что такие большие образовательные заведения закрывают потребности крупных жилых кварталов. Кроме того, в них легче создать условия для качественного обучения и всестороннего развития детей. Сергей Собянин добавил, что на новых территориях Москвы в ближайшие годы планируют построить ещё свыше 60 учебных заведений.

"Дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей. На следующий год намечена большая программа - сразу шесть объектов образования, имеется в виду детские сады и школы. Конечно, город строит и свои объекты, но всё-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильём должны вводить и объекты соцкультбыта", - заявил Собянин.

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