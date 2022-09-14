Две выставки технологий в сфере экологии открылись в Москве

Курс на импортозамещение поможет своими силами реализовать экологические программы и нацпроекты

Как защитить окружающую среду? Свои идеи представили участники выставки, которая открылась в Москве. Они привезли самые последние разработки в области экологии. Причём, электроника, компьютерные программы, оборудование - наши, отечественные.

Тема воды, ее очистки, переработки отходов, по сути то, от чего зависит экология города. А значит, касается каждого его жителя, а не только отраслевое сообщество. Достижения компаний, представленные в "Крокус Экспо", удивляют разнообразием и технологичностью. Упор - на автоматизацию и искусственный интеллект. Роботы - человеческие помощники.

"Он научен сегодня выбирать всю полезную фракцию, которая представляет интерес для переработки: ПЭТ-бутылки, макулатура, алюминий, плёнки и так далее", - говорит Александр Неволин, генеральный директор компании - разработчика автоматизированной сортировки ТБО.

Робот в зависимости от сферы применения может распознать порядка 20 категорий отходов. Электроника, компьютерная программа, оборудование полностью отечественные. А это (см. видео) - макет действующего предприятия в Тульской области, на котором мусор превращается в газ, либо в жидкое состояние.

"Отсюда фактически выбирается вторичное сырьё и сдаётся в переработку. Ничего в виде не отсортированного в землю не захоранивается", - говорит Сергей Ермилов, руководитель договорного отдела компании - оператора по обращению с отходами.

Это значит, что мусорные полигоны - больной для города вопрос - со временем уйдут в прошлое. О том, что новые технологии в сферах водоснабжения, водоотведения, управления отходами, - основа развития экосистемы, а значит, экономики страны, на открытии говорит статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"На таких площадках обычно есть не только возможность показать новые достижения, не только рассказать об успехах, но и, конечно, решить вторую важную на сегодняшний день задачу - это найти новые подходы и новые решения для достижения технологической независимости", - заявил Евтухов.

Курс на импортозамещение поможет своими силами реализовать экологические программы и нацпроекты. Такие как "Экология", "Чистая вода". Оборудование по всей стране нуждается в модернизации. И на российские разработки в этом вопросе возлагают большие надежды. К примеру, ультрафиолетовые технологии успешно обеззараживают воздух. А если речь идет о сточных водах на очистных сооружениях, то ещё и устраняют запахи.

"Данные системы эффективно себя показали. Работают на родном Мосводоканале: на Курьяновских, Люберецких очистных сооружениях. Врезаемся в систему вытяжной вентиляции, прогоняем через нее воздух и он выбрасывается в атмосферу чистым", - объясняет Александр Красильников, коммерческий директор компании ультрафиолетовых технологий.

В подмосковном Долгопрудном расположено единственное в России производство ультрафиолетовых ламп и самих установок. Высокотехнологичный процесс сконцентрирован на трех этажах. В цехах на лампу наносят амальгаму ртути, откачивают воздух, закачивают инертный газ, наносят покрытие, обеспечивающую правильную длину ультрафиолета, тестируют и поставляют потребителю.

"Лампы, которые сейчас здесь обжигаются, они будут использованы в наших установках по обеззараживанию нашей городской питьевой воды", - говорит Андрей Ткачёв, заместитель генерального директора по маркетингу компании-производителя.

А эта машина (см. видео) помогает в устранении засоров в канализационных сетях. Функционал постоянно дорабатывается.

"Это радиопульт. Оператор стоит там, где ему удобно. И он управляет. Здесь есть все основные управления: ваккуумным насосом, управления стрелой, управление цистерной", - говорит Александр Тарасов, менеджер торговой компании.

Мощные ваккуумный и водяной насосы - прямиком из Арзамаса. Наш ответ ушедшим с рынка зарубежным партнёрам. Серьёзный интерес к теме проявляют иностранные компании. Китайский стенд - вдвое больше, чем раньше.

"Мы ищем представителей больше, чтобы русским клиентам было удобнее покупать в России", - говорит Чуньен Ли, представитель компании - производителя, Китай

Напутствие для участников выставок звучит рефреном: найти новых партнеров, вывести в свет новые решения.

Анастасия Мартынова, Вадим Тищенко, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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