Сборная Москвы стала лидером национального чемпионата "Молодые профессионалы"

Участники соревновались по разным направлениям

Уверенная победа! Команда Москвы стала лидером крупнейшего национального чемпионата "Молодые профессионалы". 176 золотых медалей, 65 серебряных и 28 бронзовых. Москвичи уже третий год подряд демонстрируют высокий уровень мастерства.

Участники - студенты колледжей и школьники - соревновались по разным направлениям. Причём, дистанционно. Одной из самых сложных сфер оказалась фармацевтика. Будущим специалистам предстояло изготовить лекарственные препараты. Наставники поддерживали, но за пределами лаборатории.

"Сейчас была технология изготовления. Тут важно правильно провести расчеты, чтобы они не навредили здоровью человека", - говорит Александра Дубинина, участница национального финала World Skills по компетенции "Фармацевтика".

"Ребенок очень старался, тренировался все лето, я непосредственно как тренер, компатриот, также занимался тренировкой ребенка", - говорит Людмила Шайдурова, оценивающий компатриот.

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