Находившуюся в квартире с умершими родителями девочку хотят передать сестре

Выясняются подробности происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары в подмосковном Раменском. Судя по всему, скончались мужчина и женщина еще 4 дня назад, и всё это время в квартире находилась их шестилетняя дочка. Как сейчас чувствует себя ребёнок и что говорят о семье соседи?

В комнатах беспорядок, стены ободраны. Здесь жила семья с ребенком. Накануне родителей нашли мертвыми, а шестилетнюю девочку забившейся в угол, испуганной и без сил.

Старшая дочь погибшей приехала с супругом навестить мать, которая не отвечала на звонки. Дверь им никто не открыл, тогда муж женщины залез в квартиру через окно. Тут ещё осталась табуретка, которую мужчина использовал как подставку.

Пробравшись через форточку, которая, по словам соседей, практически всегда открыта, мужчина увидел страшную картину. Вызвали скорую и полицию. Ребенка сразу отвезли в больницу. По предварительным данным, девочка просидела в квартире с умершими 4 дня. Сначала решили, что у нее сильное обезвоживание, однако этот диагноз врачи опровергли. Следов насилия ни у ребёнка, ни на телах матери и ее сожителя следователи не нашли.

По рассказам соседей, женщина часто уходила в запой, а ребёнок до глубокой ночи мог быть предоставлен сам себе. Несмотря на такой образ жизни, на учете семья нигде не состояла. Почему и принимались ли какие-то меры со стороны органов опеки, теперь выясняет прокуратура.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Раменской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также полноте и своевременности органов системы профилактики", - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Несмотря на то, что девочку доставили в больницу сильно ослабевшей и в состоянии серьезного стресса, сейчас ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время ее уже выпишут. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку старшей сестре.

Илья Данильцев, Валерий Белинский и Владислав Карташов, "ТВ Центр".

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