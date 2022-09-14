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Путин в среду проведет международный телефонный разговор

13:27
  • среда
  • 14 сентября 2022

Президенту предстоит напряженная работа в ближайшие дни

У президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор на вечер среды.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После разговора Путин вылетит в Самарканд, где 15-16 сентября пройдет саммит ШОС.

"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, будем держать вас в курсе. И сегодня уже, я думаю, что это будет фактически поздно-поздно ночью, президент вылетит в Самарканд", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в ближайшие дни президенту предстоит "весьма напряженная работа", передает РИА Новости.

Как ожидается, Путин не только примет участие в саммите ШОС, но и проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином.

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