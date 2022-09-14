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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

13:32
  • среда
  • 14 сентября 2022

Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни

Ушёл из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет.

Журналист и медиаменеджер скончался во время рабочей поездки в Приморье, где собирал материалы для книги.

Свою карьеру Сунгоркин начал в качестве собственного корреспондента издания. Он освещал строительство одного из самых масштабных объектов СССР - Байкало-Амурской магистрали. С тех пор вся его жизнь была тесно связана с "Комсомолкой". Именно он вывел газету на новый уровень, сделав её всенародно любимой. За вклад в профессию Владимир Сунгоркин удостоен звания заслуженного журналиста России и множества почётных наград.

Соболезнования близким направил президент Владимир Путин, подчеркнув что добрая память о Сунгоркине останется навсегда.

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Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
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