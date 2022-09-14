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Кремль ответил на сообщения об отсутствии приглашения на похороны Елизаветы II

13:57
  • среда
  • 14 сентября 2022

Источники сообщали, что Владимира Путина не позвали на траурную церемонию

Российский лидер Владимир Путин изначально не собирался посещать похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Названа дата похорон Елизаветы II

В Кремле подчеркнули, что каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях глава государства не имел с самого начала. При этом Песков напомнил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Однако пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг информацию об отсутствии приглашения от британской стороны, сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники рассказали, что правительство Великобритании не стало отправлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, а также Белоруссии и Мьянмы. Официально Лондон не давал комментариев по этому поводу.

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