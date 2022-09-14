Кремль ответил на сообщения об отсутствии приглашения на похороны Елизаветы II

Источники сообщали, что Владимира Путина не позвали на траурную церемонию

Российский лидер Владимир Путин изначально не собирался посещать похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях глава государства не имел с самого начала. При этом Песков напомнил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Однако пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг информацию об отсутствии приглашения от британской стороны, сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники рассказали, что правительство Великобритании не стало отправлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, а также Белоруссии и Мьянмы. Официально Лондон не давал комментариев по этому поводу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"