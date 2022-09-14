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Песков назвал способ компенсировать отказ Европы от российского газа

14:19
  • среда
  • 14 сентября 2022

Не только Европа нуждается в голубом топливе

Россия найдет новых потребителей своего газа в случае отказа от него европейских стран. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В Кремле подчеркнули, что Европа — не единственный потребитель газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития.

Песков отметил, что "есть регионы, которые, кстати, развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития".

Спрос на газ со стороны таких регионов вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении, цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Еврокомиссия готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. В Брюсселе при этом заявили, что санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока ее экономика не будет "разорвана".

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