ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Людей вывозят на безопасное расстояние

Украинская армия обстреливает территорию села Красный Хутор Белгородской области.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В населенном пункте есть разрушения. Жителей Красного Хутора вывозят в безопасное место.

"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", - написал Гладков в своем telegram-канале.

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