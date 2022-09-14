ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Людей вывозят на безопасное расстояние
Украинская армия обстреливает территорию села Красный Хутор Белгородской области.
Об этом в среду, 14 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В населенном пункте есть разрушения. Жителей Красного Хутора вывозят в безопасное место.
"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", - написал Гладков в своем telegram-канале.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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