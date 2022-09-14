Российская разведка предупредила о диверсиях ЦРУ против других государств

США продолжают мнить себя единственным гегемоном, отметили в СВР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается не только разведывательной деятельностью, но и осуществляет диверсионно-подрывные акции против суверенных государств. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По словам главы российской внешней разведки, ЦРУ "было и остается ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны". При этом Соединенные Штаты, несмотря на геополитические и другие изменения, "продолжают мнить себя единственным гегемоном в однополярном мире".

Нарышкин подчеркнул в статье для журнала "Национальная оборона", что ЦРУ — "организация разведывательная, исходя из названия, но с чувствительным акцентом на проведение диверсионно-подрывных акций против суверенных государств".

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что развернутая Соединенными Штатами сеть биологических лабораторий опасна для россиян. Представитель Совбеза отметил, что только на Украине таких лабораторий насчитывается более 30.

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