КПРФ опровергла слухи о письме Путину о назначении Кадырова

Зюганов не обращался к президенту насчет главы Чечни

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не писал никаких писем президенту Владимиру Путину с просьбой не назначать не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны России.

Об этом РИА Новости сообщили в коммунистической партии. КПРФ намерена обратиться в Следственный комитет для привлечения провокаторов к ответственности.

В партии отметили, что в сообщении СМИ были использованы изображение сфальсифицированной подписи Зюганова и фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ. Адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, не имеет никакого отношения ни к пресс-службе ЦК.

"Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента России В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова", - говорится в заявлении.

Ранее Кадыров заявил, что "засиделся и заслужил бессрочный отпуск". В Кремле отметили, что его слова "пока никак не материализовались". Федеральные власти исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чеченской Республикой.

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