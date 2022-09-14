Москвичам пообещали теплые выходные

Однако это будет не бабье лето

К выходным 17 и 18 сентября в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры, однако будет облачно. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что с четверга температура воздуха повысится до 15-17 градусов, в пятницу и субботу ожидается до 19, а по области — до 20 градусов. В воскресенье, по словам метеоролога, прогнозируется "примерно такая же погода".

Вместе с тем будет облачно, в пятницу прогнозируется усиление дождя и ветра, "но не сумасшедший дождь". В выходные будет "комфортная погода, теплая", заверил Вильфанд.

При этом метеоролог подчеркнул, что это не бабье лето, поскольку такой период "предполагает ясное небо, солнечную погоду, особый прозрачный хрупкий воздух и тепло", сообщает "Интерфакс".

Ранее Вильфанд порадовал грибников сообщением, что грибной сезон в Московском регионе может начаться в предстоящие выходные, 17 и 18 сентября. По словам синоптика, в течение недели появятся условия для формирования грибницы, поэтому есть надежда на начало грибной поры в конце недели.

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