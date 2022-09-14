Мишустин призвал не поддаваться иллюзиям при составлении бюджета

Нужно исходить из реальных возможностей, подчеркнул премьер

При формировании российского бюджета предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин в ходе совещания о проекте федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава кабмина отметил, что реализованные российскими властями меры не позволили "расшатать российскую экономику", дестабилизировать финансовую систему России и ослабить потенциал страны из-за разрыва хозяйственных связей и производственных цепочек.

Хотя "коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики", риски никуда не делись, подчеркнул Мишустин. С учетом этого он призвал аккуратно подходить к бюджетному прогнозированию.

Премьер заявил, что нельзя опираться в оценках на нереалистичные предпосылки, а принимать новые расходные обязательства необходимо, исходя из возможностей, а не иллюзий, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что России удается сохранять финансовую стабильность даже в условиях внешнего санкционного давления благодаря определенным факторам.

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