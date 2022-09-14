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Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей метро до аэропорта Внуково

15:07
  • среда
  • 14 сентября 2022

Работы идут согласно графику

На Солнцевской линии метро полностью завершена проходка тоннелей до аэропорта Внуково. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив стройплощадку.

Работы идут по графику. Сейчас возводят метромост - он готов уже на 80 процентов. Активно строятся и сами станции. Так, на "Внуково" сейчас занимаются устройством основных конструкций и инженерных коммуникаций.

"Ведется строительство станций, выходов непосредственно в терминал аэропорта и терминал "Аэроэкспресса". Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года. Так что сомнений нет, в следующем году эта линия поедет, будет закончена целиком от "Делового центра" до "Внуково". Большое событие, ни разу мы нигде не строили линий метро непосредственно до аэропорта. Конечно, даст хороший эффект с точки зрения доступности самого аэропорта, ну и всех районов которые прилегают к этой ветке", - заявил Собянин.

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