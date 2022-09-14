Банки Латвии заморозили 80 млн евро в рамках антироссийских санкций

В стране пытаются выявить механизмы обхода рестрикций

Латвийские банки заморозили около 80 млн евро в связи с санкциями, введенными против России из-за событий на Украине. Об этом в среду, 14 сентября, рассказала председатель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Санта Пургайле.

По словам главы латвийского регулятора, банки активно анализируют данные, чтобы определить, есть ли факты обхода санкций за счет привлечения стран-посредниц и создания платежных цепочек.

В Латвии выявлены шесть физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, а также 35 юридических лиц. Они, как уточнила Пургайле, напрямую не включены в санкционные списки, но аффилированы с подсанкционными лицами, поэтому их активы и ценные бумаги заморожены, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Евросоюз внесет поправки в санкции в отношении России с тем, чтобы страны ЕС смогли разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов "для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений".

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