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Власти опровергли сообщения об обстреле погранпункта под Белгородом

15:24
  • среда
  • 14 сентября 2022

Пользователей соцсетей просят проверять информацию

Сообщения об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов попросил граждан тщательно проверять информацию прежде, чем публиковать ее в интернете.

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"Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта, не соответствует действительности. Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников", - написал Жданов в соцсети "Вконтакте".

В Белгородской области с апреля действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.

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