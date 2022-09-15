Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Скорпионам не будет равных в публичных выступлениях, а Близнецы могут ждать поощрения на работе

Овны

У вас могут появиться новые источники дохода или необычные предложения о работе. Если вы долго болели, сегодня почувствуете себя значительно лучше.

Тельцы

Прекрасный день для всех представителей знака: у вас достаточно энергии, чтобы реализовывать свои планы. Отличная память поможет в учебе, а воображение – в творчестве.

Близнецы

Звезды сегодня особенно щедры, и вам выпадет один из лучших призов – денежный. Вы получите премию или поощрение, а некоторые смогут увеличить постоянный доход.

Раки

Звезды дают вам шанс избавиться от детских комплексов или обид на своих родителей, братьев и сестер. Если самостоятельно не получится, поможет специалист.

Львы

У этого дня отличная рабочая энергетика: при желании вы сможете переделать массу работы. Старайтесь сотрудничать с другими: так и веселее, и быстрее.

Девы

Ваши способности сегодня вырвутся наружу и поразят вас самих! Главное – не сдерживайте эмоций. Дайте волю своей творческой энергии и прекратите сравнивать себя с другими.

Весы

Деньги любят тишину, и не только они: все важные дела, переговоры, планы лучше не обнародовать, пока вы не достигли цели. До начала октября держите новости при себе.

Скорпионы

Вам не будет равных в публичных выступлениях, будь то прямой эфир в социальных сетях или доклад в университете. Вы очаруете всех, кто будет сегодня слушать или читать вас.

Стрельцы

Вы сегодня приблизитесь к большим деньгам, если окажетесь в нужное время в нужном месте. Также звезды помогут разобраться с новыми законами или инструкциями.

Козероги

Редкий день большой удачи: вам сегодня будут помогать оба светила, Солнце и Луна. Делайте то, что подсказывает сердце: сил и влияния у вас сейчас предостаточно!

Водолеи

Гора с плеч! Вам сегодня удастся разделаться со скучными бумажными делами: подать декларацию, собрать пакет документов для продажи квартиры, изучить важный договор.

Рыбы

Судьбоносная встреча – это не только про любовь! Сегодня вы можете встретить нового друга или вступить в группу единомышленников и почувствовать себя счастливыми.

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