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Путин рассказал о значении санитарного щита России

16:00
  • среда
  • 14 сентября 2022

Работа над созданием такого щита уже ведется

Главная цель создаваемого в России санитарного щита — уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин, поздравляя сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием ведомства.
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Президент назвал формирование санитарного щита одним из приоритетов и масштабным проектом. Его реализация позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной, отметил глава государства.

Владимир Путин рассказал, что благодаря этой работе расшифровать любую неизвестную инфекцию можно будет буквально в течение суток, а за четыре дня, как считают специалисты, возможно разработать тест-систему для ее выявления, сообщает ТАСС.

В октябре 2021 года федеральное правительство утвердило стратегические инициативы развития России. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, одна из поставленных целей — сформировать надежный санитарный щит, который снизит риски проникновения биологической угрозы на территорию страны.

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