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Литва назвала категории россиян, которым разрешит въезд в страну

15:47
  • среда
  • 14 сентября 2022

Литовский сейм ввел запрет на пересечение границы гражданами России

Вильнюс разрешит въезд российским дипломатам и представителям оппозиции. В Литве назвали категории граждан России, которых все же пропустят через границу, несмотря на введенный сеймом запрет.

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"Мы сможем принять российских дипломатов, представителей оппозиции, работников компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС, а также членов семей тех лиц, которые могут представить действующий вид на жительство в странах - членах сообщества", - сообщила пресс-служба литовского правительства.

В сообщении подчеркивается, что каждый пропуск граждан России в Литву будет оцениваться индивидуально. Литовский сейм накануне закрыл в общем порядке въезд в страну для граждан России, даже если у них на руках есть действующая шенгенская виза. Норма вступает в силу 19 сентября. Также парламент принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 15 декабря в связи с событиями на Украине, передает ТАСС.

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