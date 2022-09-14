Собянин: Проходка тоннелей Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково завершена

Строители не создали неудобств для пассажиров

Уже в следующем году Внуково станет первым аэропортом, до которого можно будет добрать на метро. Из центра столицы до воздушной гавани путь в подземке займёт менее часа. Сейчас на Солнцевской ветке полностью завершились все проходческие работы. Продление метро разгрузит дороги на западе столицы и позволит быстрее добираться до работы жителям из современных кварталов в Новой Москве. Там сейчас активно развивается и социальная инфраструктура. В посёлке Десёновском возводят новую школу с детским садом.

Каждые три минуты рев взлетающих самолётов заглушает здесь шум строительных работ. Ведь всего в 50 метрах находится терминал аэропорта Внуково. Воздушная гавань первой в России получит собственную станцию метро. До сердца столицы можно будет добраться всего за 40 минут.

Решение продлить Солнцевскую линию было принято 5 лет назад. Началось строительство Пыхтино и Внуково. Тоннелепроходческий щит по имени "Наталья" преодолел почти пять километров пути от Рассказовки. В том числе и в условиях плотной городской застройки

"Проходка была осложнена множеством инженерных коммуникаций. Также мы проходили под действующей эстакадой. Все коммуникации, рядом с которыми мы проходили, мы мониторили, отслеживали все деформации и так далее", - рассказал главный специалист АО "Мосинжпроект" Тимур Бархатов.

Несмотря на масштабные работы, развернутые прямо на площади перед терминалом, аэропорт живет в привычном ритме. Строители не создали неудобств для пассажиров, работников воздушной гавани или автомобилистов. С высоты птичьего полета уже отчетливо видны контуры будущей станции.

"Благодаря тому, что на линейном объекте выстроен поточный график производства работ, на станции метро Внуково уже вовсю идет отделка служебных и технических помещений", - говорит заместитель директора по строительству Рамаз Пиолия.

Стройка идёт по графику. Ход работ сегодня оценил мэр столицы Сергей Собянин. "Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года. Так что сомнений нет: в следующем году эта линия поедет и будет полностью закончена целиком от "Делового центра" до "Внуково", - сообщил Собянин.

Продление Солнцевской линии разгрузит дороги на западе столицы. Молодая Москва активно развивается. Появление новых жилых кварталов требует строительства и социальной инфраструктуры: больниц, МФЦ, детсадов, школ. В Десёновском, на 1225 мест, должны сдать уже к концу этого года.

"На сегодняшний момент школа имеет строительную готовность порядка 70%. Закончены все внутриплощадочные сети, ведётся активное благоустройство территории", - рассказал директор по строительству Роман Невзоров.

А в сентябре здесь же, в Десёновском, за парты уже сели 1300 детей. И все равно, по словам мэра, в Новой Москве пока есть дефицит учебных заведений.

"На следующий год намечена большая программа: сразу 6 объектов образования, имеется в виду детские сады и школы. Конечно, город строит и свои объекты, но всё-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильём должны вводить и объекты соцкультбыта", - отметил Собянин.

За последние годы в Новой Москве возвели 20 миллионов квадратных метров жилья. Задача ближайшего десятилетия объединить все районы в одну агломерацию.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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