Миссия Dart: космический аппарат нацелился на астероид

Для Земли последствий быть не должно

Всего через несколько дней космический зонд, выпущенный с Земли год назад, впервые намеренно врежется в гигантский астероид, летающий в миллионах километрах от нашей планеты. После столкновения астероид должен изменить свой курс. Если зонд-камикадзе выполнит задание успешно, то новую технологию ученые планируют взять на вооружение.

Сотрудники командного центра миссии Dart не отводят глаз от мониторов компьютеров. Космический аппарат готов к своей главной цели - нанести удар по астероиду Диморф, чтобы изменить его траекторию. 26 сентября в NASA собираются таранить космическое тело.

На самом деле, система из двух астероидов - Диморф и более крупного Дидим - Земле не угрожает. Орбита обоих не пересекается с нашей планетой. Космические тела находятся на расстоянии 480 миллионов километров от Земли. Миссия – экспериментальная, научиться защищать планету от астероидов в будущем. Она стартовала практически год назад. Космический корабль Dart отправился в космос с космодрома в Калифорнии.

Ученые во всем мире все равно настороженно смотрят в космос. Ведь угрозы сейчас нет только от изученных объектов. Но в любой момент все может измениться. И к этому нужно быть готовыми.

Астероиды небольшого размера встречаются гораздо чаще крупных, но могут нанести существенный вред планете при столкновении. Диаметр Дидима - 800 метров, его спутника Диморфа - около 170. Подходящий размер для эксперимента.

26 сентября зонд-камикадзе полетит на астероид Диморф со скоростью 24 тысячи километров в час. На ударном элементе и на космическом корабле установлены камеры, которые должны передать на землю ценную информацию.

"По нашим расчетам, получим изображения за две с половиной секунды до столкновения - или, возможно, даже за полторы секунды до столкновения. Мы сможем увидеть это событие в реальном времени", - говорит системный инженер миссии Dart Елена Адамс.

Для Земли, говорят ученые, последствий быть не должно. Глобально удар будет малой мощности. Астероиды от Земли далеко, поэтому обломки космических тел от этой искусственной космической аварии до нашей планеты не долетят.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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