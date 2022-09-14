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Путин оценил роль Роспотребнадзора во время пандемии

16:20
  • среда
  • 14 сентября 2022

Ведомство первым поднялось на борьбу с коронавирусом

Санитарно-эпидемиологическая служба решает задачи по охране здоровья людей, обеспечению их благополучия и безопасности. Вся страна прочувствовала важность этой работы во время пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

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"Внезапно нагрянувшая, страшная без всякого преувеличения эпидемия стал вызовом всему человечеству. В России первой на борьбу с ней поднялась именно ваша служба. Ответственно и оперативно были организованы необходимые мероприятия", - сказал глава государства на торжественной церемонии награждения специалистов Роспотребнадзора.

Путин поздравил сотрудников ведомства со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы. Президент подчеркнул, что Роспотребнадзор ответственно и оперативно провел необходимые мероприятия – причем в самый тяжелый период, в начале, когда не только Россия, но и весь мир почти ничего не знали об этом вирусе и его особенностях, передает РИА Новости.

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