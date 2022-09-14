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ВОЗ зафиксировала самый низкий с начала пандемии уровень смертности от ковида

16:58
  • среда
  • 14 сентября 2022

Объявлено о скором завершении эпидемии

Число случаев смерти из-за COVID-19 в мире за прошлую неделю снизилось до самого низкого с марта 2020 года уровня. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию лучшей позицией для завершения пандемии.

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"Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения", - заявил Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 28%, а количество летальных исходов - на 22%. На 13 сентября в мире зарегистрировано 606 459 140 случаев заболевания COVID-19, скончались 6 495 110 пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

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