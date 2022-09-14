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Объявлены сроки отправки миссии ОДКБ в Армению

17:35
  • среда
  • 14 сентября 2022

Эксперты подготовят доклад по обстановке на армяно-азербайджанской границе

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности назвал сроки отправки миссии в Армению. Первая группа экспертов вылетит 15 сентября. Глава миссии, генсек ОДКБ Станислав Зась направится в Ереван на следующей неделе.

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"Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября", - приводит слова пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова РИА Новости.

Зайнетдинов отметил, что таким образом реализуются договоренности, достигнутые 13 сентября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на вторник, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Миссия ОДКБ оценит обстановку и представит обстоятельный доклад главам государств-членов организации.

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