Радикалы не оставляют попыток нанести максимальный ущерб городам и населенным пунктам Донбасса.

Российские вооруженные силы нанесли массированные удары по позициям националистов в районе Балаклеи и Купянска Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, противник понес значительные потери в живой силе и технике, также были ликвидированы склады боеприпасов.

Так выглядят последствия удара реактивных систем залпового огня HIMARS (см. видео). Это даже не передовая – глубокий тыл ЛНР. От здания колледжа в Перевальске остались только стены. Погиб 15-летний подросток, есть раненые.

"Здесь преподаватели жили, сироты, которым некуда было ехать, они жили в этом общежитии. Случай, конечно, абсолютно вопиющий. Работающее образовательное учреждение по наводке было разрушено", - рассказал министр образования и науки ЛНР Иван Кусков.

В Светлодарске такие же ракеты американской системы HIMARS разрушили здание Дома культуры. Под Горловкой повреждены многоквартирные дома. В Донецке в результате обстрела обесточены 4 подстанции. ВСУ наращивают обстрелы Донбасса, понимая, что вернуть эту территорию уже не получится. Союзные силы продолжают выдавливать националистов из населенных пунктов ДНР.

На Николаево-Криворожском направлении украинские соцсети уже несколько раз "брали штурмом" Киселевку. На самом деле, союзные силы отбили все атаки. Показывают трофеи. Крупные скопления сил противника, склады боеприпасов и командные пункты уничтожают высокоточным оружием круглосуточно. Например, комплексы "Искандер" могут производить удар с расстояния в 500 километров. Ракета практически неуязвима для ПВО.

Сотрудники силового блока МВД Энергодара не прекращают работу по выявлению наводчиков. Один из них – Олег Сорокин. В его телефоне обнаружили переписку с неизвестным человеком. В сообщениях - координаты различных целей в городе, в том числе АЭС, где задержанный работал телеоператором.

О том, что каждое его сообщение уходило в СБУ и ВСУ, Олег Сорокин якобы не знал, зато сочувствовал жителям Никополя, откуда ежедневно обстреливают Энергодар.

Олег Сорокин сбрасывал различные координаты, например, отеля ЗАЭС. После чего он был обстрелян украинской артиллерией. Примечательно, что сам корректировщик жил в соседнем доме. По его наводке пострадали его же соседи, у них выбиты окна на первом этаже.

Богдан Асауленко - тоже корректировщик. Фиксировал прилеты украинской артиллерии, а на прошлой неделе передал координаты здания администрации. По ним сработал дрон-камикадзе.

При этом задержанные знали, что обстрелы атомной станции и мирного Энергодара ведет Украина с того берега Днепра. По сути, они помогали киевскому режиму терроризировать освобожденные территории, не задумываясь о последствиях даже для своих близких.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Запорожская область.

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