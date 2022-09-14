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Попова доложила Путину о ситуации с коронавирусом

18:08
  • среда
  • 14 сентября 2022

Российская вакцина справляется со всеми штаммами

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в восьми российских регионах. В 50 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в 27 – снижение, сообщила президенту России Владимиру Путина глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мы продолжаем наблюдать рост в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, и снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве. В восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", - сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что российская вакцина от коронавируса справляется со всеми новыми штаммами инфекции. В то же время, разрабатываются новые препараты, которые должны быть эффективными против новых штаммов, передает "Интерфакс".

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