Четверо детей ранены в результате удара ВСУ по детсаду в Докучаевске

Пострадали и трое взрослых

Украинские военные нанесли удар по детскому саду в Докучаевске в Донбассе. Здание на улице Ватутина было обстреляно из натовской артиллерии. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении женщины.

"Украинские боевики с позиций в Новомихайловке обстреляли жилые кварталы Докучаевска с применением артиллерии НАТО калибром 155 мм", - сообщил штаб в Telegram.

Позже данные о пострадавших уточнили. Как сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики всего пострадали семь человек. В их числе - трое взрослых и четверо детей двух, четырех и пяти лет.

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