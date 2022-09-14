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Четверо детей ранены в результате удара ВСУ по детсаду в Докучаевске

18:40
  • среда
  • 14 сентября 2022

Пострадали и трое взрослых

Украинские военные нанесли удар по детскому саду в Докучаевске в Донбассе. Здание на улице Ватутина было обстреляно из натовской артиллерии. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении женщины.

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"Украинские боевики с позиций в Новомихайловке  обстреляли жилые кварталы Докучаевска с применением артиллерии НАТО калибром 155 мм", - сообщил штаб в Telegram.

Позже данные о пострадавших уточнили. Как сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики всего пострадали семь человек. В их числе - трое взрослых и четверо детей двух, четырех и пяти лет.

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