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Байден выбрал кандидата на должность посла США в России

19:01
  • среда
  • 14 сентября 2022

Дипмиссию в Москве впервые возглавит женщина

Президент США выбрал кандидата на пост американского посла в России. Джо Байден намерен отправить в Москву Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет дипмиссию в Армении.

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"Президент Джо Байден планирует назначить следующим послом США в России Линн Трейси, профессионального дипломата, которая в настоящее время служит в Армении", - сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Сроки прибытия Трейси в Москву и официального назначения зависят от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла. Сообщается, что российская сторона уже уведомлена о выборе Байдена. Если Москва согласится, то Трейси станет первой женщиной-послом США в России.

Кандидат знает русский язык, с 2014 по 2017 годы она занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. Послом США в Армении Трейси стала в 2019 году. Она сменит в американской дипмиссии Джона Салливана, который покинул Москву 4 сентября, передает "Интерфакс".

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