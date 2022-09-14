Байден выбрал кандидата на должность посла США в России

Дипмиссию в Москве впервые возглавит женщина

Президент США выбрал кандидата на пост американского посла в России. Джо Байден намерен отправить в Москву Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет дипмиссию в Армении.

"Президент Джо Байден планирует назначить следующим послом США в России Линн Трейси, профессионального дипломата, которая в настоящее время служит в Армении", - сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Сроки прибытия Трейси в Москву и официального назначения зависят от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла. Сообщается, что российская сторона уже уведомлена о выборе Байдена. Если Москва согласится, то Трейси станет первой женщиной-послом США в России.

Кандидат знает русский язык, с 2014 по 2017 годы она занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. Послом США в Армении Трейси стала в 2019 году. Она сменит в американской дипмиссии Джона Салливана, который покинул Москву 4 сентября, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"