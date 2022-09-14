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Путин вручил награды сотрудникам Роспотребнадзора

22:14
  • среда
  • 14 сентября 2022

Пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием для всей службы

Россия находится в числе лидеров в сферах эпидемиологии, вирусологии и микробиологии - этого удалось достичь благодаря преемственности отечественных научных школ. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с сотрудниками Роспотребнадзора, приуроченной к 100-летия ведомства. Одним из главных приоритетов санитарно-эпидемиологической службы президент назвал формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель - уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз.
Попова доложила Путину о ситуации с коронавирусом

Все началось с Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от "О санитарных органах Республики" от 15 сентября 1922 года. Сто лет спустя современный Роспотребнадзор - это 85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт и 67 тысяч сотрудников. Работа которых, на первый взгляд, как будто не видна, но столь необходима.

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всей службы и для каждого ее сотрудника. Работать пришлось буквально круглые сутки в крайне опасных условиях. Но справились, отметил Владимир Путин, именно благодаря системе, которую в 90-е годы горячие головы предлагали упразднить.

"Внезапно нагрянувшая страшная – без всякого преувеличения – эпидемия стала вызовом всему человечеству, и в России первой на борьбу с ней поднялась именно ваша служба. Ответственно и оперативно были организованы необходимые мероприятия. Отмечу, что профилактика заражений – главный принцип, основа всей вашей деятельности. Поэтому опережающий характер принятых мер дал возможность предотвратить быстрое распространение болезни, тем самым – выиграть время – об этом уже много раз говорили, я думаю, все в стране это уже хорошо знают. Это позволило всей системе здравоохранения подготовиться и создать условия для эффективного лечения больных, а промышленности – наладить выпуск необходимых лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты", - отметил Путин.

Новые вызовы, новые ситуации. И сегодня специалисты Роспотребнадзора работают на территории Донбасса, Запорожья. Государственные награды - ученым, врачам, медсестрам. Героем труда России сегодня стала врач Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области Ирина Коваль. Двое сотрудников Роспотребнадзора удостоены ордена Александра Невского, еще 16 человек - ордена Пирогова. Благодарность всей службе в целом Владимир Путин передал главе службы Анне Поповой. Затем уже на двухсторонней встрече - разговор о текущей эпидемиологической обстановке в стране в стране.

Попова: Что касается коронавируса, эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы уходим от еще одной волны, которая пришлась где-то на начало августа. Течение достаточно нетяжелое. Мы не видим первичных пневмоний, не видим потери обоняния. Мы не видим тяжелых в реанимационных отделениях и интенсивной терапии. Все алгоритмы наработаны, все меры отработаны. В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах.

Путин: Вакцина, которую мы ставили против прежнего штамма, она действует против нового, пусть не такого злобного, но все-таки вредного.

Попова: Коллеги, которые производят вакцину, говорят, что - да, защищает. И прививаться сегодня нужно, и прививочная кампания против ковида сегодня тоже продолжается.

Помимо оперативной, Роспотребнадзор ведет и плановую работу. Ученые создали десятки эффективных вакцин против гриппа и других заболеваний. Внедрены современные методы для борьбы с распространением заболеваний. В результате, в частности, детская смертность за 30 лет снизилась втрое.

Программа, которую Роспотребнадзор реализует по поручению президента - "Санитарный щит". Это 9 тест-систем для часовой диагностики семи основных инфекций. А возвращаясь к коронавирусу, только в России сегодня существует национальная база по ковиду. В ней почти 160 тысяч образцов мутаций - в десять раз больше, чем в международной системе. В ведомстве говорят, что эту платформу при необходимости можно использовать и для оперативного мониторинга других инфекций.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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